Settore immobiliare in crescita, in Brasile vendite a +21,5%

Cresce il settore immobiliare in Brasile dove nel corso del 2024 (fino a ottobre) è stato registrato un aumento del 21,5% delle vendite di nuovi immobili, per un totale di 155.769 abitazioni. Lo riferisce una ricerca dell'Associazione brasiliana delle compagnie immobiliari (Abrainc) e della Fondazione dell'Istituto di Ricerche Economiche (Fipe).

Le vendite di immobili di fascia media e alta hanno registrato un incremento del 3,8%, con una crescita del volume economico pari al 23,7%. Le vendite nell'ambito del programma di edilizia popolare del governo Minha Casa, Minha Vida hanno registrato una crescita del 26,1% in termini di unità vendute e del 22,5% nel valore complessivo delle compravendite.

"Nonostante le sfide rappresentate dall'aumento dei tassi di interesse che limitano l'accesso al credito e aumenta i costi dei mutui per aziende e cittadini, il settore immobiliare ha dimostrato resilienza e capacità di adattamento nel 2024", ha affermato il presidente di Abrainc Luiz França, secondo cui il settore potrebbe continuare a crescere al di sopra dei livelli di prodotto interno lordo nel 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA