San Paolo crea un centro di emergenza per la dengue

Torna l'emergenza del virus della dengue nello stato di San Paolo, in Brasile, dove il governatore, Tarcísio de Freitas, ha annunciato oggi la creazione di un Centro operativo di emergenza per combattere l'Aedes aegypti, la zanzara responsabile anche della trasmissione dei virus del chikungunya, dello zika e della febbre gialla.

Secondo il gruppo dedicato a questi virus del Dipartimento della salute paulista, lo stato più popoloso del Brasile ha registrato da inizio anno 63.383 casi probabili e 21.835 casi confermati di dengue. Di questi, 55 pazienti hanno sviluppato casi gravi, sono stati accertati sei decessi mentre per altri 85 si sta verificando se siano stati causati dal virus della dengue.

Tarcísio de Freitas ha anche annunciato il trasferimento di 36,9 milioni di euro (228 milioni di reais) per sostenere i comuni di San Paolo nella lotta contro la dengue e gli altri virus trasmessi dall'Aedes aegypti.

Il ministro della Salute dello stato di San Paolo, Eleuses Paiva, ha dichiarato di considerare la dengue quest'anno una "grande sfida" sottolineato un altro fattore complicante, ovvero il fatto che il sierotipo 3 della malattia circola in tutto lo Stato.



