Nicaragua, il canale interoceanico inserito nella Costituzione

Il Parlamento del Nicaragua ha approvato una serie di articoli che riformano la Costituzione autorizzando lo Stato a dare concessioni per la costruzione di un canale interoceanico, che potrebbe competere con quello di Panama.

L'emendamento costituzionale, proposto dal presidente Daniel Ortega, è stato approvato all'unanimità in seconda e definitiva votazione e stabilisce che "lo Stato potrà concedere concessioni per la costruzione e lo sfruttamento di un canale interoceanico".

Due mesi fa Ortega aveva offerto alla Cina un progetto per costruire un canale interoceanico con una nuova rotta che passerebbe per il lago Xolotlán, invece che attraversare Lago Cocibolca.

Per portare a compimento questa opera, di cui Ortega da oltre un decennio annuncia l'inizio dei lavori, sarebbe necessaria la costruzione di due chiuse, una nel Mar dei Caraibi e l'altra sul Pacifico, oltre alla creazione di un lago artificiale.

La Corte Interamericana dei Diritti Umani ha condannato recentemente il Nicaragua proprio per aver violato vari diritti dei popoli indigeni nell'ambito del suo progetto di canale interoceanico, sul quale non ha mai effettuato né consultazioni preventive presso le comunità locali, né prodotto studi ambientali.



