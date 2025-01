Il Venezuela accoglie gli sfollati di Catatumbo al confine

Il governo del Venezuela ha diffuso immagini del ministro dell'Interno, della Giustizia e della Pace, Diosdado Cabello, che nel comune di confine di Jesús María Semprún, nello stato di Zulia, mentre accoglie alcuni degli sfollati della confinante regione del Catatumbo, in Colombia.

La crisi umanitaria è iniziata giovedì scorso, in seguito a violenti scontri tra l'Esercito di liberazione nazionale, l'Eln, e dissidenti delle Farc, le forze armate rivoluzionarie della Colombia, che in meno di una settimana hanno provocato oltre cento morti e circa 36mila sfollati, secondo gli ultimi dati riportati dal sito del settimanale Semana.

Nelle immagini si vede Cabello, considerato il numero due del regime chavista, mentre accoglie personalmente i rifugiati che hanno attraversato il confine venezuelano alla ricerca di sicurezza vista la ferocia degli scontri armati che continuano nella regione di confine.

Il governo di Caracas, che ufficialmente ha chiuso fino a domani i confini con Colombia e Brasile per un'esercitazione civico-militare "Scudo Bolivariano 2025" che coinvolgerebbe 150 mila persone armate, ha detto oggi di avere dispiegato 680 combattenti delle Forze armate bolivariane, della polizia, della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, "per offrire solidarietà e aiuto umanitario agli uomini e alle donne sfollati dal territorio colombiano".

Inoltre, il Venezuela ha schierato più di duemila uomini sotto le armi al confine con la regione del Catatumbo, "garantendo pace, tranquillità e stabilità da parte venezuelana", aveva detto ieri il presidente Nicolás Maduro.





