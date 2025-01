Il film brasiliano 'Sono ancora qui' in corsa per tre Oscar

Il lungometraggio brasiliano "Sono ancora qui" del regista Walter Salles ha ottenuto la nomination agli Oscar 2025 in tre categorie: miglior film, miglior film internazionale e migliore attrice protagonista grazie alla superlativa interpretazione di Fernanda Torres.

Già vincitrice quest'anno del Golden Globe l'artista cercherà di vincere il premio negato nel 1999 alla madre, Fernanda Montenegro, con il film "Central do Brasil", sempre di Walter Salles.

Le indicazioni dell'Accademy confermano la traiettoria di uno dei film di maggior successo nella storia del cinema brasiliana, che ha già attirato più di 3,5 milioni di spettatori nelle sale brasiliane. Nonostante ciò la notizia della nomination come miglior film è stata accolta con grande sorpresa. Mai un film brasiliano aveva ottenuto un simile riconoscimento.

Presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, dove ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura, "Sono ancor qui" racconta la storia di Eunice Paiva, una madre di cinque figli la cui vita è stata sconvolta dopo il rapimento, l'arresto e la scomparsa di suo marito, l'ex deputato Rubens Paiva (interpretato da Selton Mello), da parte della dittatura militare (al potere in Brasile tra il 1964 e il 1985). L'opera è ispirata al libro omonimo di Marcelo Rubens Paiva, figlio di Eunice e Rubens.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA