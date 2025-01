Il Brasile non tasserà l'export per contenere l'inflazione

Il governo del Brasile non tasserà le esportazioni per cercare di contenere l'inflazione.

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo agrario Paulo Teixeira, precisando che è "fuori questione" qualsiasi tipo di intervento governativo "volto a tassare o scoraggiare le esportazioni di prodotti agricoli brasiliani per modificarne i prezzi nel Paese".

Le iniziative valutare da Brasilia al momento per contrastare l'inflazione alimentare comprenderanno "incentivi alla produzione attraverso credito agevolato e assistenza tecnica per i produttori", ha precisato. "Non è mai stata presa in considerazione la possibilità di nuove tasse o divieti di esportazione", ha aggiunto.

Teixera è intervenuto per frenare le fibrillazioni in atto nel potente settore dell'agribusiness brasiliano, che ha accolto con preoccupazione le dichiarazioni del ministro della Casa Civile Rui Costa che annunciava un "intervento" dell'esecutivo per cercare di ridurre i prezzi dei prodotti alimentari, influenzati negativamente da condizioni meteorologiche sfavorevoli (soprattutto siccità e temperature estreme), e dall'apprezzamento del dollaro contro il real.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA