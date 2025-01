Cile, sospetti su Maduro dietro l'omicidio di Ojeda

Un mega operativo delle forze di polizia e di intelligence cilene ha arrestato 16 persone membri dell'organizzazione criminale "Los Piratas", una fazione del Tren de Aragua, coinvolte nel rapimento e nell'omicidio dell'ex tenente venezuelano Ronald Ojeda, avvenuto nel febbraio dello scorso anno a Santiago.

Secondo il quotidiano La Tercera, le comunicazioni con alti funzionari del regime di Caracas e il pagamento per uccidere Ojeda, "sono le prove che il Cile potrebbe fornire alla Corte Penale Internazionale per il caso Ojeda" dopo che, tre giorni fa, il procuratore che coordina la Squadra contro la criminalità organizzata e gli omicidi a Santiago, Héctor Barros, ha detto che le indagini indicano come responsabile dell'omicidio il governo venezuelano.

Oggi il capo della Procura nazionale, Ángel Valencia, ha detto alla radio T13 che "ci sono tre persone che dichiarano nell'inchiesta che l'ordine (di uccidere Ojeda) è arrivato dal governo venezuelano, e almeno una di loro afferma a dare l'ordine è stato il signor Diosdado Cabello", ovvero il ministro dell'Interno di Caracas.

Poco fa la ministra cilena dell'Interno, Carolina Toha, ha dichiarato durante una conferenza stampa al palazzo presidenziale de La Moneda che "ci sono precedenti sostanziali che indicano un legame tra l'orribile omicidio dell'ex tenente Ojeda e istruzioni o ordini dati dalle autorità venezuelane. Se ciò fosse confermato sarebbe di estrema gravità", assicurando che in tal caso il suo governo si rivolgerebbe alla Corte penale internazionale.



