Venezuela, avviate prime esercitazioni militari del piano Maduro

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha dato il via alle prime esercitazioni militari del cosiddetto Scudo bolivariano, con il dispiegamento di 7.267 combattenti in tutto il Venezuela e di equipaggiamento bellico, con l'obiettivo dichiarato di difendere la sovranità nazionale contro quelle che vengono descritte come gravi minacce internazionali "fasciste".

Maduro è comparso in uniforme militare presso il centro di comando delle esercitazioni a Fort Tiuna, a Caracas, principale infrastruttura militare del Venezuela.

Le manovre dello Scudo bolivariano 2025, che si tengono in tutto il territorio venezuelano, includono pratiche per garantire "la difesa militare e l'ordine interno del Paese, assicurare il funzionamento dei servizi di base, la sicurezza delle installazioni strategiche e delle infrastrutture governative, rendendo inespugnabili le città e le frontiere", affermano le autorità venezuelane.



