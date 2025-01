Onu, Haiti alle gang senza un intervento internazionale

La capitale di Haiti potrebbe essere invasa dalle gang criminali se la comunità internazionale non intensificherà gli aiuti alla missione di sicurezza sostenuta dalle Nazioni Unite nella nazione caraibica, ha avvertito il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres in un rapporto pubblicato oggi.

Sono necessari più soldi, equipaggiamento e personale per la forza guidata dal Kenya, ha affermato Guterres nel rapporto, aggiungendo che ulteriori ritardi rischiano il crollo "catastrofico" delle istituzioni di sicurezza di Haiti e "potrebbero consentire alle gang di invadere l'intera area metropolitana" di Port-au-Prince.



