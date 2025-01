Milei dal Forum di Davos non esclude l'uscita dal Mercosur

Mentre da Davos il presidente argentino, Javier Milei - oggi definito 'stella della destra globale' dal Wall Street Journal - non esclude un'uscita dal Mercosur, il suo ministro dell'Economia, Luis Caputo, è impegnato a concordare un nuovo programma di prestiti per circa 11 miliardi di dollari col Fondo monetario internazionale (Fmi).

Nelle ultime ore Milei ha fatto sapere che se il Mercosur si opponesse a un accordo di libero scambio tra Argentina e Stati Uniti, a cui sta lavorando, non esiterebbe a lasciare il blocco sudamericano, di cui detiene tra l'altro la presidenza temporanea.

Il ministro Caputo è invece rimasto a Buenos Aires per incontrarsi con una delegazione del Fmi e cercare di avanzare con un nuovo accordo che gli permetta di ottenere fondi freschi per accelerare l'uscita dal cambio controllato ('cepo').

"Saranno tre giorni di duro lavoro tra la missione del Fondo e nuovi provvedimenti", ha scritto Caputo sul suo profilo X.

Il governo ultra-liberista si aspetta di sbloccare nuovi esborsi del Fmi per 11 miliardi di dollari per rafforzare le riserve ed eliminare le restrizioni sui cambi.



