Il Messico costruisce rifugi per migranti, previsto nuovo esodo

Le autorità del Messico hanno allestito grandi centri di accoglienza nelle città lungo il confine con gli Stati Uniti e si sono mobilitate per rimpatriare gli stranieri appena arrivati nell'attesa di nuovi massicci flussi migratori dopo l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha rivelato che il ministro degli Esteri Juan Ramón de la Fuente nelle passate ore ha parlato con il segretario di Stato americano Marco Rubio, aprendo così "un processo di dialogo tra le due amministrazioni".

Sheinbaum ha dichiarato che si è trattato di "una conversazione molto buona e cordiale, in cui si è discusso di migrazione e sicurezza", ma non ha fornito ulteriori dettagli.

La leader ha fatto sapere che centri di accoglienza alla frontiera per assistere i cittadini rimpatriati dagli Stati Uniti sono già stati creati in città come Juárez, Matamoros e Reynosa, al confine con il Texas, e Tijuana, vicina alla California.



