El Salvador compra altri bitcoin e rafforza le sue riserve

El Salvador ha effettuato un acquisto strategico di bitcoin, per i quali ha speso più di 1,1 milioni di dollari, in concomitanza con l'insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, in mezzo ad aspettative rialziste sulla criptovaluta.

La mossa arriva dopo aver acquistato un bitcoin al giorno nei dieci giorni precedenti alla cerimonia del 20 gennaio a Washington.

Grazie a queste nuove operazioni, il governo salvadoregno possiede ora 6.044 bitcoin, equivalenti a circa 610 milioni di dollari. Gli acquisti sono avvenuti nonostante l'esecutivo di Nayib Bukele abbia concluso il mese scorso un accordo di finanziamento da 1,4 miliardi di dollari con il Fmi, impegnandosi a ridurre alcune delle sue attività legate ai bitcoin. Nel 2021, El Salvador è diventato il primo Paese al mondo ad adottare il bitcoin come moneta legale.



