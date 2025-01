Contratti fino a 270 milioni per la petrolifera boliviana Ypfb

La società statale boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Ypfb) e l'impresa colombiana Canacol hanno firmato a La Paz quattro contratti di esplorazione e sfruttamento di idrocarburi per un investimento iniziale di 30 milioni di dollari, che potranno aumentare fino ad un totale di 270, se la fase esplorativa avrà successo. Lo rende noto la stessa Ypfb in un comunicato.

I contratti riguardano i giacimenti di gas naturale di Ovai, Florida Este, Arenales e Tita-Techi, situati nel dipartimento orientale di Santa Cruz.

Canacol è la seconda compagnia straniera ad unirsi al lavoro di esplorazione di idrocarburi in Bolivia dopo l'inclusione nel 2020 dell'argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Ypf).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA