Bannon, 'Bolsonaro assente da Trump, il Brasile merita sanzioni'

Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump e figura di spicco della destra americana, ha rivelato che cercherà di influenzare la politica estera degli Stati Uniti affinché sanzioni il Brasile per l'assenza dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro alla cerimonia di insediamento del neo presidente Usa a Washington.

Parlando al quotidiano Folha de São Paulo, Bannon ha detto di aver chiesto al segretario di Stato, Marco Rubio, di prendere provvedimenti contro il giudice brasiliano Alexandre de Moraes, che ha negato a Bolsonaro il permesso di viaggiare all'estero.

Bannon ha recentemente organizzato un incontro internazionale di leader conservatori, con Bolsonaro come ospite principale.

Anche in quell'occasione tuttavia l'ex leader brasiliano non ha potuto partecipare ed ha inviato al suo posto diversi parlamentari suoi alleati, tra cui il figlio Eduardo Bolsonaro.

"Non parlo a nome del presidente Trump, ma il movimento Maga ama Bolsonaro. La nostra raccomandazione è che vengano imposte sanzioni severe contro il Brasile e in particolare contro questo giudice (Moraes), in modo che non abbia alcun accesso negli Stati Uniti", ha affermato Bannon.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA