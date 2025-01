Argentina: Nonne Piazza di Maggio, ritrovata la 'nipote' n. 139

L'associazione argentina per i diritti umani 'Abuelas de Plaza de Mayo' (Nonne di Piazza di Maggio) ha annunciato il ritrovamento della "nipote" numero 139.

Si tratta della figlia di Noemí Beatriz Macedo e Daniel Alfredo Inama, rapiti il ;;2 novembre 1977 dalla dittatura civile-militare che governò l'Argentina tra il 1976 e il 1983.

"Benvenuta alla verità, cara nipote!" ha detto Estela de Carlotto, presidente dell''associazione, in una conferenza stampa a Buenos Aires. Il ritrovamento della donna è avvenuto grazie a informazioni anonime e un'indagine eseguita insieme alla Commissione nazionale per il diritto all'identità (Conadi).

Secondo 'Abuelas de Plaza de Mayo', sono circa 500 i figli di persone scomparse, nati in prigionia o rapiti insieme ai loro genitori tra il 1975 e il 1980.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA