Trump, 'i Paesi dell'America Latina hanno bisogno di noi'

Il neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che il Brasile e i Paesi latinoamericani "hanno bisogno" degli Stati Uniti più di quanto gli americani abbiano bisogno di loro. Le parole sono state pronunciate mentre firmava una serie di ordini esecutivi nello studio ovale della Casa Bianca, dopo aver assunto l'incarico.

Alla domanda su come vede i rapporti tra il Brasile e i Paesi latinoamericani con gli Stati Uniti, Trump ha risposto: "Bene.

Hanno bisogno di noi più di quanto noi abbiamo bisogno di loro.

Non siamo noi ad aver bisogno di loro, sono loro ad aver bisogno di noi. Tutti hanno bisogno di noi".

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva (che non era presente alla cerimonia di insediamento a Washington), si è nel frattempo congratulato con il suo omologo americano.

"Le relazioni tra Brasile e Stati Uniti sono segnate da una storia di cooperazione, basata sul rispetto reciproco e su un'amicizia storica", ha scritto Lula su X. Il capo della nazione verdeoro ha anche affermato che i due Paesi hanno "forti legami" in diversi ambiti, come il commercio, la scienza, l'istruzione e la cultura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA