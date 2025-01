Panama ha avviato l'audit di una società con sede a Hong Kong

Il governo di Panama ha avviato un audit su Hutchison Ports, società con sede a Hong Kong che gestisce i porti alle due estremità del Canale di Panama, in un contesto segnato dalle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha espresso l'intenzione di "recuperare" la via navigabile interoceanica per l'influenza cinese nella regione latinoamericana.

Il Financial Times riporta che l'audit è iniziato ieri, annunciato dal Controllore generale di Panama sul suo account ufficiale di X con un video in cui si vede un gruppo di revisori dei conti arrivare negli uffici della Hutchison Ports e sottolineando che "l'obiettivo di questa revisione è garantire la trasparenza e l'uso efficiente delle risorse pubbliche" del paese centroamericano.

Il Controllore generale è l'organismo supremo di vigilanza di Panama, di carattere autonomo e di rango costituzionale, incaricato di esercitare il controllo sulla legalità degli atti della Pubblica Amministrazione.

Sebbene la Cina non controlli il canale di Panama, il Financial Times riporta che alcuni funzionari di Washington hanno espresso preoccupazione per la crescente influenza delle aziende di Pechino nell'area.



