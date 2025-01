Nicaragua, Ortega fa occupare un seminario di filosofia

Almeno 30 seminaristi sono stati sfrattati dal Seminario Maggiore di Filosofia San Luis Gonzaga, a sud-est della città di Matagalpa, nel centro del Nicaragua, per ordine della polizia e di funzionari della procura generale.

Lo riporta il sito Confidencial, facendo risalire a ieri pomeriggio l'esproprio della proprietà della diocesi di Matagalpa.

Diverse fonti, che per timore di ritorsioni chiedono l'anonimato, hanno detto che i seminaristi sono stati rimandati a casa loro e che al momento non si sa se ci sono persone detenute.

L'esproprio del seminario San Luis Gonzaga segue di pochi giorni quello del Centro diocesano pastorale La Cartuja, cinque chilometri a nord di Matagalpa, avvenuto il 16 gennaio scorsoe che si aggiunge all'occupazione, tre anni fa, da parte del governo del Nicaragua della Residenza Vescovile, nel cuore della città.

La diocesi di Matagalpa è la più colpita dal governo del presidente Daniel Ortega e di sua moglie, la vicepresidente Rosario Murillo, che ha prima imprigionato e poi esiliato il vescovo, monsignor Rolando José Álvarez Lagos.



