Lula sceglie André Corrêa do Lago per la presidenza della Cop30

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha nominato l'ambasciatore 66enne André Corrêa do Lago presidente della Cop30, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si svolgerà a Belém, la capitale dello stato amazzonico del Pará, dal 10 al 21 novembre di quest'anno. Dal 2023, Corrêa do Lago è alla guida della segreteria per il clima dell'Itamaraty, il ministero degli Esteri verde-oro e ha guidato la delegazione del Brasile alla Cop29, tenutasi lo scorso autunno a Baku, la capitale dell'Azerbaigian.

La decisione è stata presa poco fa in una riunione al Palazzo del Governo di Planalto alla quale hanno partecipato con il presidente i ministri della Casa Civile Rui Costa e dell'Ambiente e i Cambiamenti Climatici, Marina Silva, oltre a Sidônio Palmeira, neo segretariato per la Comunicazione Sociale ed il consigliere speciale per gli Esteri di Lula, Celso Amorim.

Corrêa do Lago, economista, è stato ambasciatore del Brasile in Giappone, India e, sino al 2023, in Bhutan.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA