Lula dopo l'intervento alla testa, 'sono completamento guarito'

Il presidente dl Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dichiarato di essere "completamente guarito" dopo la caduta in bagno dell'anno scorso. Per la prima volta da quando è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa, alla fine del 2024, il capo dello Stato ha partecipato a un evento senza il consueto cappello Panama che finora indossava.

"Lo dirò forte e chiaro. Sono completamente guarito. Avrete notato che non indosso nemmeno il cappello", ha detto Lula, chiarendo però che serviranno "ancora alcuni giorni" prima di poter tornare a viaggiare in aereo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA