La presidente del Messico chiede a Trump 'dialogo' e 'rispetto'

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, si è congratulata sui social con il neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ma ha sottolineato che le relazioni tra i due Paesi devono essere improntate su "rispetto, dialogo e cooperazione".

La dichiarazione è stata postata dopo una riunione con una parte del suo gabinetto per delineare la strategia sull'immigrazione in seguito agli annunci di Trump. Durante il suo discorso inaugurale, il tycoon ha confermato che darà subito il via a una serie di deportazioni di massa di persone che si trovano senza documenti sul suolo americano.

"Si troverà il momento, che speriamo sarà presto, per il dialogo, la collaborazione, in cui i nostri team si incontreranno per raggiungere accordi su diverse questioni: immigrazione, riconoscimento del lavoro dei messicani negli Stati Uniti, traffico di droga, armi che attraversano gli Stati Uniti verso il Messico e naturalmente il commercio", aveva detto Sheinbaum ieri durante la sua conferenza stampa mattutina.

La presidente ha poi ammesso che ci sono "visioni diverse, almeno in materia di immigrazione e per quanto riguarda il commercio" tra lei e Trump.



