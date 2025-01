Governatore alleato di Lula invita Trump alla Cop30 in Brasile

Il governatore dello stato di Pará, nell'Amazzonia brasiliana, ha invitato il neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a partecipare alla Cop30 che si svolgerà a novembre nella città di Belém.

"Gli Stati Uniti sono la più grande potenza economica del mondo e il più grande partner del Brasile nelle Americhe.

Accogliamo con favore l'insediamento del presidente Donald Trump e speriamo di avere la sua presenza alla Cop30 per discutere del futuro del pianeta", ha scritto sui social Helder Barbalho, alleato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La conferenza sul clima corona la politica di salvaguardia dell'Amazzonia che il capo dello Stato promuove dall'inizio del suo terzo mandato La posizione di Lula, tuttavia, contrasta con quella di Trump sulle questioni ambientali e su altri temi, come la scommessa sul rafforzamento del multilateralismo per risolvere i principali problemi globali. Nel suo primo discorso, il tycoon si è impegnato ad aumentare l'esplorazione dei combustibili fossili e ad eliminare i sussidi ai veicoli elettrici. Trump ha anche ritirato gli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi, un patto sul clima sostenuto dal governo Lula.





