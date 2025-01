Cuba, 'rimetterci in lista sponsor terrore è disprezzare verità'

(V. 'Trump revoca la rimozione...' delle 2:22) Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha criticato la decisione del neo presidente americano Donald Trump di rimuovere Cuba dalla lista dei Paesi che sponsorizzano il terrorismo. Díaz-Canel ha accusato Trump di agire con "arroganza" e di fomentare una "crudele guerra economica" contro l'isola.

"Il presidente Trump, in un atto di arroganza e disprezzo per la verità, ha appena ripristinato la designazione fraudolenta di Cuba come Stato sponsor del terrorismo. Non sorprende. Il loro obiettivo è continuare a rafforzare la crudele guerra economica contro Cuba a fini di dominio", si legge nel messaggio postato sui social dal leader cubano, che attribuisce agli Usa la crisi economica e migratoria di Cuba.

"Il risultato delle misure estreme di assedio economico imposte da Trump è stato quello di causare carenze nella nostra popolazione e un aumento significativo del flusso di migranti da Cuba agli Stati Uniti. Questo atto di scherno e abuso conferma il discredito delle liste e dei meccanismi unilaterali di coercizione del governo degli Stati Uniti", ha concluso Díaz-Canel.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA