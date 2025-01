Argentina: Milei parte per il Word Economic Forum

Il presidente dell'Argentina Javier Milei atterrerà a Davos, in Svizzera domattina, dove al World Economic Forum concluderà il suo tour che prima lo ha visto protagonista a Washington per l'insediamento di Donald Trump ieri ma, soprattutto, con il suo ministro dell'Economia, Luis Caputo, ha incontrato domenica il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva poco prima dell'arrivo di una missione del Fmi a Buenos Aires questa settimana.

"Un anno dopo, la terapia d'urto di Milei si è rivelata molto più efficace di quanto inizialmente mi aspettassi", ha detto a Bloomberg il fondatore del Gruppo Eurasia, Ian Bremmer, frequentatore abituale del World Economic Forum di Davos iniziato ieri e presente al discorso del presidente argentino nel 2024. E per Bremmer, curioso di ascoltare cosa dirà quest'anno, "è del tutto possibile che vedremo un Milei ancora più trionfante a Davos nel 2026".



