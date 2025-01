Urrutia alla cena con Trump, 'venezuelani chiedono libertà'

Edmundo González Urrutia, considerato il presidente eletto del Venezuela da decine di Paesi, ieri ha partecipato alla cena di gala che precede l'insediamento del presidente americano Donald Trump, dove ha ribadito il suo impegno nella lotta per la democrazia venezuelana e ha chiesto l'unità tra i Paesi d'America per rafforzare le libertà.

"Lo spirito di libertà dei venezuelani è indistruttibile", ha esordito Urrutia nel corso dell'evento, tenutosi al Mayflower Hotel di Washington, dove ha elogiato la leader dell'opposizione María Corina Machado, alla quale ha attribuito la mobilitazione di milioni di venezuelani in difesa della democrazia.

"Ci assumiamo la responsabilità di salvare la nostra democrazia grazie alla forza fisica e morale di un popolo determinato a essere libero", ha affermato l'ex ambasciatore.

Urrutia poi ha denunciato le tattiche del governo di Nicolás Maduro volte a cercare di delegittimare i risultati elettorali.

"Maduro ha cercato di trasformare le elezioni in una farsa, ma non glielo abbiamo permesso", ha detto, sottolineando che la sua vittoria come principale candidato dell'opposizione è stata dimostrata "con prove inconfutabili".



