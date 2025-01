Perù, ucciso il giornalista Medina sulla porta di casa sua

Il giornalista Gastón Medina, proprietario e direttore del canale televisivo Cadena Sur TV, è stato ucciso davanti a sua casa a Ica, città del Perù centro-meridionale di 450mila abitanti, capoluogo dell'omonima regione. Lo ha reso noto l'Associazione dei giornalisti peruviani, la Anp.

Secondo quanto riporta Infobae, Medina che è stato ucciso con otto colpi di arma da fuoco, aveva presentato numerose denunce contro la regione, il comune, la magistratura e gruppi di estorsione legati ai trasporti, che secondo l'Anp potrebbero essere il movente dell'omicidio.

La Federazione dei giornalisti dell'America latina e dei Caraibi ha condannato il crimine e ha esortato le autorità a chiarire i motivi e trovare i colpevoli.

Nel settembre scorso, due sconosciuti a bordo di una motocicletta avevano lanciato degli esplosivi contro la sede della televisione Cadena Sur, distruggendone la porta principale, in un attentato denunciato all'epoca dall'Associazione interamericana della stampa. Ferma la condanna di Reporters sans frontières, Rsf, che su X lo ricorda come Medina era "noto per il suo lavoro contro la corruzione".





