Negli Usa Milei vede la direttrice del Fmi e riceve un premio

L'incontro con la direttrice del Fmi, Kristalina Georgieva, è stato il momento clou della seconda giornata del viaggio a Washington del presidente argentino Javier Milei, che oggi assisterà, insieme ad altri capi di Stato, alla cerimonia di insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti.

Il leader ultraliberista ha indossato varie volte lo smoking e il papillon per intraprendere un tour notturno nella capitale Usa, con un atteggiamento da rockstar. In particolare ha partecipato al Gala 1775 nel Museo della Bibbia, dove ha ricevuto un altro premio, quale "Campione della libertà economica".

"Per noi la libertà è il valore supremo, ed è per questo che mi sento particolarmente grato per questo importante premio", ha detto Milei all'inizio del suo discorso.

"Vengo dall'Argentina, un Paese che è ben lungi dall'essere considerato libero secondo la mia visione. Un tempo, più di 100 anni fa, lo era e grazie a quella libertà è stato uno dei più ricchi del mondo. Il progressivo avanzare dello Stato sulla libertà degli argentini ci ha portato dall'occupare il podio mondiale del Pil pro capite, con gli Stati Uniti e la Francia, a diventare un Paese mediocre", ha aggiunto.



