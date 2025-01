Messico a Trump, 'non siamo una colonia di nessuno'

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha inviato un nuovo messaggio di fermezza al presidente eletto Donald Trump, che tra i suoi primi provvedimenti dopo il suo insediamento di oggi ha annunciato un'ondata di rimpatri di massa e l'imposizione di tariffe al Messico se non porrà un freno all'immigrazione e al traffico di droga.

"Il Messico non è una colonia di nessuno, non è un protettorato di nessuno, il Messico è un Paese libero, indipendente e sovrano. Che si senta chiaramente, che si senta lontano", ha detto Sheinbaum durante un evento a Puebla.

La leader messicana ha insistito poi su un argomento molto ricorrente in questi giorni: senza il lavoro svolto dai migranti, molti dei quali messicani, gli Stati Uniti rimarrebbero praticamente fermi. "Cosa sarebbe New York senza i mixtechi e le mixteche, è per questo che la chiamiamo 'Puebla York'? Lì lavorano nei servizi, nell'edilizia e sostengono anche l'economia locale. Sette lavoratori agricoli su dieci negli Usa sono messicani. Gli americani avrebbero cibo in tavola se non ci fossero i messicani e le messicane?", ha aggiunto Sheimbaum.





