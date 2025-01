La Nigeria accolta come nono Paese partner dei Brics

Il Brasile, che attualmente detiene la presidenza di turno dei Brics, ha annunciato che la Nigeria è un nuovo partner del gruppo. Con questa inclusione, il blocco conta ora su nove Paesi partner ovvero, oltre al più popoloso paese africano, Bielorussia, Bolivia, Kazakistan, Cuba, Malesia, Tailandia, Uganda e Uzbekistan.

In una nota, il ministero degli Affari Esteri brasiliano sottolinea che "gli interessi della Nigeria sono in linea con quelli degli altri membri del Brics, poiché lavora attivamente per rafforzare la cooperazione all'interno del Sud del mondo e per sostenere le riforme nella governance globale, questioni che sono priorità per l'attuale presidenza del Brasile".

La Nigeria si colloca tra i primi 30 Paesi per prodotto interno lordo e, dall'inizio degli anni '70, è membro dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, l'Opec, sottolinea l'agenzia verde-oro Agência Brasil.



