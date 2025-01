Il Venezuela lancia manovre militari contro possibili invasioni

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha annunciato l'avvio di manovre militari "per verificare il funzionamento dei protocolli di sicurezza" in tutto il Paese.

L'operazione "Scudo bolivariano 2025" ha "carattere preventivo e mira a garantire la stabilità interna di fronte a qualsiasi aggressione", ha affermato in un messaggio su Telegram. "Difenderemo le nostre frontiere, la costa, le città e i luoghi strategici del Paese. Tutti insieme per garantire la pace, la sovranità nazionale e la vera democrazia", ha aggiunto il leader chavista, evidenziando che "sin dall'inizio del 2025 i nemici interni ed esterni del Venezuela, frustrati, non smettono di alimentare minacce e tentare aggressioni per generare instabilità, cosa che non otterranno mai".

Dal canto suo il ministro della Difesa Vladimir Padrino ha affermato che "l'esercitazione popolare, militare e di polizia sarà realizzata a un livello superlativo negli aspetti strategici, operativi e tattici, schierando, con maggiore sincronizzazione, sistemi d'arma multipli e Unità di reazione rapida miste (Urra)".

La mobilitazione delle forze armate nasce in un contesto di crescente pressione internazionale su Caracas a seguito dalla contestata rielezione di Maduro - proclamata dalle autorità senza prove - alle elezioni dello scorso anno. Cinquanta Paesi del mondo non riconoscono il leader chavista come presidente eletto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA