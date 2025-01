Ecuador, Noboa punta alla rielezione difendendo il suo governo

Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha difeso i risultati del suo breve mandato durante il dibattito elettorale in vista delle presidenziali del 9 febbraio, dove è favorito alla rielezione. Ciò nonostante, alcuni oppositori lo hanno accusato della morte di quattro minorenni e delle conseguenze economiche dei blackout registrati negli ultimi mesi del 2024.

Il dibattito si è concentrato su tre assi: sicurezza e prevenzione della criminalità, efficienza dello Stato e dei servizi pubblici, crescita economica. Noboa ha fatto appello alla necessità di avere un mandato completo (2025-2029) per consolidare le sue riforme e combattere la criminalità organizzata, contro la quale ha dichiarato il "conflitto armato interno", classificando le gang come "terroristi" e arrivando persino a indire un referendum per rafforzare la lotta al narcotraffico.

"Abbiamo ridotto le morti violente di oltre il 15% e i femminicidi del 25%, e tutto in un anno", ha affermato Noboa, che ha assunto il potere nel novembre 2023, anno in cui l'Ecuador è diventato il Paese con il più alto tasso di omicidi in America Latina, con 47,2 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso otto volte superiore rispetto al 2016.



