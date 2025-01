Cuba, almeno 11 morti e oltre 50 feriti in un incidente stradale

Un grave incidente stradale verificatosi a Morón, città di 70mila abitanti della provincia di Ciego de Ávila, nel centro di Cuba, ha provocato per almeno 11 morti e 59 feriti, alcuni dei quali estremamente gravi. Lo ha riferito Cubadebate, sito di notizie ed analisi vicino al governo.

L'incidente è avvenuto all'alba di oggi sulla strada che porta all'isola turistica di Turiguanó, quando forse a causa di un errore umano, vista la fitta nebbia, due autobus Yutong che trasportavano dipendenti statali si sono scontrati. Uno, come riferisce Televisión Avileña, aveva a bordo i dipendenti dell'Unione militare edile e l'altro lavoratori del settore del turismo di stato.

Iyolexis Correa Lorenzo, responsabile del ministero del Turismo a Ciego de Ávila, città di 135mila abitanti e capitale dell'omonima provincia dove è avvenuta la tragedia, ha spiegato che uno dei veicoli "percorreva la strada due e l'altro era diretto alla destinazione di Cayo Guillermo, a Jardines del Rey", località nota per i suoi villaggi vacanze di lusso.

Scorsa settimana, in un altro incidente stradale che ha visto coinvolto un minibus con 8 turisti italiani a bordo, era deceduta la 67enne romana Patrizia Crisolini Malatesta, insieme alla guida cubana.



