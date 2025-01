Cile, 'dietro l'omicidio di Ojeda c'è il governo di Maduro'

Il procuratore cileno Héctor Barros che indaga sul rapimento e omicidio dell'ex tenente venezuelano Ronald Ojeda, rifugiato politico in Cile, portato via di notte da casa sua a Santiago il 21 febbraio scorso, ha dichiarato alla radio ADN che, secondo quanto è stato accertato, l'esecuzione materiale del crimine è stata compiuta dal Tren de Aragua, organizzazione criminale venezuelana.

Barros, che guida la Squadra anti crimine organizzato e la Sezione omicidi della Procura di Santiago, ha aggiunto che "la preparazione (per uccidere Ojeda) non era mai stata vista prima nelle azioni del Tren de Aragua in Cile e posso dire in questo momento che dietro il crimine c'è il governo venezuelano".

Dopo le dichiarazioni del procuratore, l'avvocato della famiglia di Ojeda, Juan Carlos Manríquez, ha invitato le organizzazioni internazionali a farsi carico del caso: "quando si tratta di un intervento di un governo, come dice il procuratore, l'intervento delle organizzazioni internazionali può avvenire attraverso l'Organizzazione degli Stati americani, l'Osa, la Commissione interamericana sui diritti umani e, poi, la Corte interamericana".

Manríquez ha aggiunto che i crimini contro l'umanità, la tortura e la persecuzione "sono tipizzati nello Statuto di Roma e devono ricadere sotto la giurisdizione della Corte penale internazionale".

Luis Cordero, il sottosegretario agli Interni, ha detto che il governo del presidente Gabriel Boric condivide la posizione di Barrios e dà "pieno sostegno all'indagine che sta conducendo".



