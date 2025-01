Bolsonaro manda da Trump la moglie Michelle e il figlio Eduardo

L'ex 'first lady' brasiliana Michelle Bolsonaro e il deputato Eduardo Bolsonaro, figlio di Jair Bolsonaro, hanno partecipato in rappresentanza dell'ex presidente agli eventi tenutisi a Washington questo fine settimana, nell'ambito delle celebrazioni che hanno preceduto la cerimonia di insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti.

"Bolsonaro mi ha chiesto di trasmettere l'affetto e il rispetto che nutre per il presidente Trump. Hanno instaurato una relazione solida, condividono gli stessi valori e principi", ha dichiarato dalla capitale statunitense la moglie di Bolsonaro, che nel 2026 potrebbe candidarsi alla presidenza del Brasile.

Secondo la donna, il marito (impedito di viaggiare negli Usa perché inserito dalla Corte suprema brasiliana in un'inchiesta su un presunto golpe) è vittima di "persecuzione da parte della magistratura".

"Stiamo assistendo alla stessa guerra legale che Trump ha affrontato qui (negli Usa). Il Brasile sta diventando una barzelletta. Non passerà molto tempo prima che le autorità brasiliane abbiano la stessa credibilità delle autorità venezuelane fuori dal Paese", ha detto a sua volta Eduardo Bolsonaro.



