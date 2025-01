Honduras, al via la campagna per le primarie presidenziali

Al via in Honduras la campagna per le elezioni primarie del 9 marzo in cui circa 5,8 milioni di cittadini sceglieranno i candidati dei singoli partiti che si contenderanno la presidenza e altre circa 2.990 cariche elettive il prossimo 30 novembre.

In occasione dell'avvio delle attività politiche le autorità del Consiglio nazionale elettorale (Cne) hanno auspicato che gli aspiranti candidati possano confrontarsi su proposte concrete per dare risposte ai reali problemi della popolazione e che possano impegnarsi ad abbassare i toni ed evitare l'aumento di episodi di violenza politica.

Due le figure di spicco in corsa per l'indicazione per il partito Libertà e Rifondazione (Libre), movimento progressista che esprime l'attuale presidente Xiomara Castro - che non sarà ricandidata - ed è guidato dall'ex capo dello Stato (e marito di Castro) Manuel Zelaya. Si tratta della ministra della Difesa Rixi Moncada e del vicepresidente del Parlamento, Rasel Tomé.

In corsa per ottenere la candidatura per il partito Nazionale, principale forza conservatrice all'opposizione, figurano deputato Jorge Zelaya, l'ex sindaco della capitale Tegucigalpa Nasry Asfura e Ana García, moglie dell'ex presidente Juan Orlando Hernández (estradato negli Stati Uniti dove è stato condannato a 45 anni di carcere per traffico di droga).

I candidati dell'altra forza di opposizione - il Partito Liberale - sono Jorge Cálix, Salvador Nasralla, Maribel Espinoza e Luis Zelaya.

Oltre ai candidati presidenti e vicepresidenti saranno scelti i politici che concorreranno per i 128 seggi in parlamento, i 20 nel parlamento centroamericano (Parlacen), e gli aspiranti sindaci dei 298 municipi del Paese.



