A marzo una nuova campagna medica italiana nel Chiapas

La 20a Campagna di volontariato medico italiano in Messico si svolgerà dal 15 al 29 marzo 2025 nel comune di Altamirano dello stato del Chiapas.

L'iniziativa, guidata dal dott. Massimo Foglia, coinvolge sei operatori sanitari che offriranno alla popolazione locale supporto ginecologico, ostetrico e urologico presso le strutture dell'ospedale San Carlos, gestito dalle suore della Fundación de Obras Sociales de San Vicente.

Le attività dell'équipe comprendono visite mediche preoperatorie e interventi chirurgici nei giorni successivi.

Verranno pianificate le procedure ginecologiche e urologiche, mentre le attività ostetriche saranno valutate al momento.

La presenza di due anestesisti consentirà interventi simultanei nelle due sale operatorie dell'ospedale, per massimizzare l'efficacia della missione.

Alla campagna 2025 parteciperanno, insieme al dott. Foglia, l'ostetrica Patrizia Casetta, la ginecologa Giovanna Oggè, l'urologo Giancarlo Sebastiani e gli anestesisti Gianna Zanette e Luca Dal Tin.

"La nostra storia nel Chiapas è iniziata nel 2004 e annualmente ci siamo proposti di continuare l'esperienza in quella che per noi è ormai la nostra seconda casa", ha detto Foglia all'ANSA.

"Siamo un gruppo di sanitari colleghi — ha aggiunto — ma soprattutto di amici, che partecipano alle campagne sostenendo le spese necessarie".

"È mio dovere - ha proseguito il ginecologo che guida la missione - ricordare e ringraziare le persone che hanno garantito la continuità del progetto fin dall'inizio: Claretta Gagna, Pier Paolo Fasolo e suor Anita, oltre a tutte le altre religiose, il dott. Gerardo Hernández Puga e il personale dell'ospedale Altamirano. Una menzione speciale va anche al dottor Gerardo Carrillo, presidente di Misión Chiapas, per il suo continuo supporto nel corso degli anni".

"Desidero ringraziare sentitamente la Camera di Commercio Italiana in Messico e il suo presidente, Lorenzo Vianello, per aver riconosciuto la nostra attività e continuità in occasione delle edizioni 2019 e 2024 del Premio Italia-Messico", ha concluso Foglia.



