Scontri in Colombia, il Venezuela si prepara a ricevere profughi

Il governo del Venezuela ha annunciato l'approvazione di un piano per assistere gli sfollati provenienti dalla Colombia, in fuga a causa dei violenti scontri in corso da 48 ore tra i guerriglieri dell'Esercito di Liberazione Nazionale (Eln) e gli affiliati alle organizzazioni criminali composte da dissidenti delle disciolte Forze armate rivoluzionarie di Colombia (Farc).

Sparatorie e rastrellamenti che vedono coinvolte le organizzazioni in contesa per il predominio del territorio e delle fiorenti attività illegali hanno generato il panico tra la popolazione, che ha iniziato ad allontanarsi dalla zona.

Il conflitto scatenato a seguito di un attacco lanciato dell'Eln contro i nemici nella regione di Catatumbo - al confine con il Venezuela - ha già causato 35 morti, 22 sequestrati, costretto centinaia di famiglie a fuggire dalle proprie case e spinto il presidente Gustavo Petro a sospendere le trattative di pace in corso con i guerriglieri.

In un comunicato diffuso su Telegram, il ministro venezuelano degli Esteri Yvan Gil ha detto che il governo e le autorità locali dei municipi a ridosso del confine hanno iniziato a coordinare la riposta alla crisi. "Il Venezuela, fedele al suo compromesso di fratellanza e solidarietà con il popolo e con il governo colombiano, sarà sempre disposto a prestare appoggio umanitario necessario per la popolazione colpita dal flagello della guerra nel Paese fratello", ha scritto.



