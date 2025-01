Milei firma una legge che impedisce la candidatura di condannati

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha presentato in parlamento un disegno di legge che proibisce la partecipazione alle elezioni di cittadini che siano stati condannati in secondo grado per - tra gli altri - reati contro la pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni.

In caso di approvazione - segnalano i media locali - la norma impedirebbe all'ex presidente progressista Cristina Fernández Kirchner di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, in virtù della condanna definitiva a sei anni di carcere per corruzione emessa a novembre del 2024.

Per il portavoce della presidenza Manuel Adorni la legge della 'fedina penale pulita' è "un patto con tutti quelli che vogliono un Paese libero e prospero". La norma, inserita nella legge organica dei partiti politici, prevede tra i reati causa di incandidabilità la malversazione, il traffico di influenze, l'appropriazione indebita, la frode e tutti i reati dolosi in danno della pubblica amministrazione.



