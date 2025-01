In Brasile 38mila morti violente nel 2024, in calo del 6%

Nel corso del 2024 sono stati registrati in Brasile 38.075 omicidi, in calo del 6% rispetto all'anno precedente. Lo riferisce il ministero della giustizia, evidenziando che si tratta del dato più basso degli ultimi dieci anni. Le statistiche del 2024 confermano una tendenza alla riduzione delle morti violente costante negli ultimi 4 anni. Lo stato con il maggior numero di morti violente è stato Bahia, con 4.480 casi. In calo del 4% anche i casi di femminicidio passati da 1.450 a 1.400.

Il Paese ha chiuso l'anno con un tasso di 17,9 omicidi ogni 100mila abitanti, rispetto al 19,3 del 2023. I dati del ministero non considerano gli omicidi causati da agenti di sicurezza nell'esercizio delle funzioni, che lo scorso anno sono state 6.028, in calo del 6% rispetto alle 6.399 del 2023.





