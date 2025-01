Colombia, altri 9 morti nel Nord del Paese

Nove persone sono morte in uno scontro tra l'Esercito di liberazione nazionale, l'Eln, ed il Clan del Golfo nel nord della Colombia avvenuto oggi in zona rurale del comune di Santa Rosa del Sur, nel dipartimento di Bolívar a 700 chilometri dalla capitale Cartagena. Lo rende noto il sito del quotidiano El Espectador.

I nove corpi delle vittime, di cui non si conosce ancora l'identità, sono stati portati alla morgue del comune di Montelíbano, nel dipartimento di Córdoba, che dista 150 chilometri da Santa Rosa del Sur, una anomalia sottolineata da alcuni media locali.

Le vittime di oggi vanno ad aggiungersi agli oltre 30 morti causati il 16 gennaio da un attacco dell'Eln nella regione del Catatumbo, nel nord-est colombiano al confine con il Venezuela, attacco che ha indotto il presidente colombiano Gustavo Petro a sospendere i colloqui di pace con il gruppo armato questa mattina.



