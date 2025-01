Un bambino su otto vive come sfollato interno ad Haiti

PORT-AU-PRINCE, 17 GEN - A causa dell'ondata di violenza che ha fatto sprofondare Haiti in una crisi politica, economica e umanitaria quasi un bambino su otto sull'isola vivere in condizione di sfollato interno. E' quanto denunciato dalla direttrice generale dell'Unicef, Catherine Russell. "E' un momento orribile per i bambini ad Haiti dove la violenza strappa vite e obbliga i più piccoli e le loro famiglie ad abbandonare le loro case", ha scritto in un comunicato in cui evidenzia la "disperata" necessità di "sicurezza, protezione e accesso ai servizi essenziali".

Russell ha fatto appello al governo transitorio di Haiti e alla comunità internazionale a non "volgere lo sguardo dall'alto lato" e "adottare misure urgenti per proteggere le vite e salvaguardare il futuro".

Secondo l'Unicef oltre tre milioni di bambini haitiani necessita di aiuti umanitari. Quasi la metà si concentra nell'area metropolitana della capitale Port-au-Prince.

I dati dell'Organizzazione internazionale per le Migrazioni (Oim) mostrano che almeno 1.041.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case ad Haiti a causa della crisi.

L'83% dei profughi viene accolto in strutture più o meno organizzate con l'aiuto di agenzie Onu e Ong, mentre il resto si divide nei circa 108 accampamenti improvvisati censiti.



