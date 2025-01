Prima di Trump, Milei va al Fondo Monetario Internazionale

Il presidente dell'Argentina Javier Milei sta per partire insieme al Ministro dell'Economia, Luis Caputo e alla sorella Karina Milei per recarsi negli Stati Uniti non solo per l'insediamento di Donald Trump di lunedì, ma per incontrare, il giorno prima, la direttrice del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva.

La delegazione argentina parte stanotte mentre l'incontro tra Milei, Caputo e la direttrice del Fmi si terrà domenica, alle 15, a Washington. L'incontro nella capitale statunitense è stato richiesto dai funzionari del Fmi, secondo fonti del Clarín.

"Si tratterà di un colloquio politico e soprattutto tecnico", ha dichiarato il governo Milei, precisando che l'attenzione si concentrerà "sul rapporto debito/Pil, sulla politica fiscale, sul tasso di crescita e sul tasso di interesse di mercato".

Nell'aggiornamento del suo rapporto Global Economic Prospects, il Fondo ha previsto che il PIL argentino crescerà del 5% nel 2025 e di un altro 5% nel 2026.

Sabato scorso, la stessa Georgieva aveva detto che "il caso più impressionante della storia recente è quello dell'Argentina, dove gli effetti sono stati profondi, con l'attuazione di un solido programma di stabilizzazione e di crescita".



