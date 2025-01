Petro risponde al procuratore generale del Venezuela

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha risposto al procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, che poco prima lo aveva invitato in un comunicato a "prendersi cura dei problemi della Colombia che quelli del Venezuela li risolviamo noi".

Attraverso il suo account su X, Petro ha risposto a Saab invitandolo ad affrontare "i grandi problemi dell'umanità, della nostra regione e del nostro popolo" ed aggiungendo che in Colombia "io sono responsabile della vita e della dignità di un milione di venezuelani e voi là (in Venezuela) siete anche responsabili della vita e della dignità di milioni di colombiani. I venezuelani qui sono il Venezuela e i colombiani lì sono la Colombia, e Bolívar sono affari vostri e nostri".

Nel comunicato, Saab aveva rinfacciato a Petro, che gli aveva chiesto in precedenza di rilasciare "12 colombiani detenuti nel suo territorio", che "il Venezuela è stato e continua a essere minacciato dal territorio colombiano da gruppi narco-paramilitari criminali che controllano buona parte del territorio sotto la sua giurisdizione" e chiedendogli in modo provocatorio: "le autorità di sicurezza del suo paese non sanno chi entra e chi esce dal suo territorio?"



