L'Argentina apre ai prezzi in dollari

Il ministro argentino dell'Economia, Luis Caputo, ha annunciato che a partire da oggi 17 gennaio i prezzi di tutti i tipi di prodotti e servizi potranno essere esposti in dollari o in altre valute estere, oltre ad apparire in pesos.

"A partire da domani, i prezzi di beni e servizi potranno essere indicati in dollari americani o in un'altra valuta estera, oltre ad apparire in pesos, indicando l'importo totale e finale che il consumatore dovrà pagare", ha detto Caputo sul suo account di X.

La delibera del Ministero del Commercio, che sarà pubblicata a mezzanotte in Gazzetta ufficiale, "prevede inoltre che gli esercizi commerciali indichino il prezzo per unità di misura e che il prezzo a scaffale coincida con quello praticato in fila alle casse", ha aggiunto.

Fonti del dicastero hanno detto al quotidiano La Nación che la norma non stabilisce il tasso di cambio che dovranno usare i commercianti, "affinché ci sia libertà da parte loro di scegliere di esporre i prezzi delle merci vendute solo in pesos o anche in dollari o in altra valuta, al prezzo da loro stabilito. E che il consumatore, esercitando la sua libertà di scelta, decida se gli conviene acquistare in pesos o in dollari".



