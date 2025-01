Bolsonaro, 'impedirmi di andare negli Usa è guerra legale'

Jair Bolsonaro ha definito come un caso di "lawfare" (guerra legale) la decisione della Corte suprema brasiliana di negargli il permesso di partecipare all'insediamento del presidente americano eletto Donald Trump, che avrà luogo il 20 gennaio a Washington. L'ex presidente ha criticato la misura, affermando che essa "invia un messaggio preoccupante sullo stato della democrazia e della giustizia" in Brasile.

"Questa decisione è un altro esempio del continuo uso del 'lawfare' contro Bolsonaro: l'uso sistematico della giustizia per neutralizzarlo come avversario politico nei tribunali, in modo da non affrontarlo alle urne", ha postato su X l'ufficio stampa dell'ex leader di destra. Secondo quest'ultimo, queste azioni riflettono "la paura della sua popolarità" e della sua leadership nei sondaggi in vista delle elezioni presidenziali del 2026.

"Il governo Lula ha chiaramente imparato dagli errori commessi negli Stati Uniti, dove il sistema giudiziario è stato strumentalizzato per ottenere vantaggi politici: ma lì non è intervenuto abbastanza rapidamente per distruggere il suo avversario politico, Donald Trump, e lui ha superato questo attivismo giudiziario. Anch'io lo supererò", ha concluso Bolsonaro.



