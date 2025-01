Bolsonaro candida la famiglia in parlamento Brasile per il 2026

L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha rivelato alla stampa che sua moglie Michelle e i suoi quattro figli Eduardo, Flávio, Carlos e Jair Renan dovrebbero candidarsi in parlamento alle elezioni politiche del 2026. Flávio - senatore da due legislature - sarà nuovamente indicato per uno scranno nella camera alta. stesso piano per Eduardo, attualmente è deputato federale al suo terzo mandato.

Obiettivo Senato anche per la moglie Michelle, presidente delle donne del Partito Liberale, che non è mai stata candidata a una carica pubblica ma avuto un ruolo attivo in occasioni delle elezioni comunali. Nel corso dell'intervista con la Revista Oeste, Bolsonaro ha inoltre affermato che sta valutando la possibilità di candidare i suoi figli Carlos e Jair Renan alla Camera dei deputati. I due sono attualmente consiglieri comunali rispettivamente a Rio de Janeiro e Balneário Camboriú (Santa Catarina).

In un'intervista al New York Times, l'ex presidente di destra aveva affermato che non avrebbe sostenuto l'eventuale candidatura di uno dei suoi figli alla presidenza. Secondo l'ex capo dello stato "per essere presidente devi avere una certa esperienza".



