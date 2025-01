González conferma, sarà a insediamento Trump

Edmundo González, considerato presidente eletto del Venezuela dall'opposizione e da vari governi, tra cui gli Stati Uniti, l'Argentina e Italia, ha confermato che viaggerà a Washington come invitato all'insediamento del presidente Donald Trump tramite un comunicato della coalizione di opposizione Comando Con Venezuela.

Il venezuelano era già stato negli Stati Uniti all'inizio di gennaio, quando fu ricevuto dal presidente Joe Biden alla Casa Bianca e incontrò Michael Waltz, consigliere per la sicurezza nazionale nominato da Trump.

Secondo il comunicato della coalizione di opposizione Comando Con Venezuela, González a Washington, "dovrà anche incontrare altri membri della nuova amministrazione" e "approfitterà di tutti gli spazi per difendere la volontà dei venezuelani, ogni giorno sono sempre più gli alleati internazionali che si uniscono a questa lotta".

Il Consiglio elettorale venezuelano, controllato dall'esecutivo, ha proclamato vincitore Maduro lo scorso 28 luglio, lo stesso giorno delle presidenziali, senza presentare prove, mentre l'opposizione che ha denunciato una frode di massa ha prima mostrato alla comunità internazionale le ricevute dei verbali elettorali emesse dall'80% dei seggi, depositandole settimana scorsa nei caveaux della Banca centrale di Panama, per insistere sul fatto che il vero presidente eletto sarebbe González.



