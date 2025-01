La Corte suprema nega la restituzione del passaporto a Bolsonaro

Il giudice della Corte suprema del Brasile (Stf), Alexandre de Moraes, ha negato la restituzione del passaporto all'ex presidente Jair Bolsonaro, richiesta per poter volare negli Stati Uniti e partecipare all'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

Il passaporto dell'ex capo dello stato era stato sequestrato nell'ambito dell'inchiesta per il tentato colpo di stato in cui Bolsonaro è indagato.

Nel suo parere, de Moraes ha evidenziato che l'ex presidente non ha presentato alcun "atto probatorio che dimostrasse l'esistenza di un invito formale del presidente eletto degli Usa" per partecipare alla cerimonia. Inoltre, secondo il giudice resta alto il rischio di "evasione da parte dell'imputato Jair Bolsonaro" per sottrarsi alla giustizia del suo Paese, dimostrata anche dal fatto di "aver difeso la fuga e la richiesta di asilo all'estero di vari condannati con sentenza definitiva" in casi connessi all'inchiesta sul "tentativo di colpo di Stato e all'abolizione violenta dello Stato democratico di diritto".



