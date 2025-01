Il magnate messicano Slim sarà all'insediamento di Trump

Il magnate messicano Carlos Slim e Francisco Cervantes, presidente del Consiglio di coordinamento aziendale (Cce), il massimo organo rappresentativo del settore privato nel Paese, sono stati invitati alla cerimonia di insediamento di Donald Trump il 20 gennaio.

"Saremo presenti per avviare le discussioni con alti funzionari statunitensi", ha affermato Cervantes.

"Stiamo lavorando a un piano per la questione tariffaria - ha aggiunto - e ieri abbiamo istituito un tavolo di lavoro presso il Cce sulle opportunità per i rimpatriati e i migranti. Ci stiamo preparando a negoziare".

La presidente Claudia Sheinbaum ha confermato di non aver ricevuto un invito formale. "Non succederà nulla - ha detto il capo dell'esecutivo - sarà lì l'ambasciatore del Messico negli Stati Uniti , nessun problema".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA