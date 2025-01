Brasile, Procura contraria a rendere il passaporto a Bolsonaro

La Procura generale brasiliana ha inviato alla Corte suprema (Stf) un parere contrario alla restituzione del passaporto di Jair Bolsonaro e all'autorizzazione al viaggio dell'ex presidente negli Stati Uniti per partecipare all'insediamento di Donald Trump.

La dichiarazione è stata firmata dal procuratore generale della Repubblica, Paulo Gonet, ed è stata inviata al giudice della Stf, Alexandre de Moraes, responsabile per l'inchiesta su un presunto golpe che vede Bolsonaro tra gli indagati.

"Il viaggio desiderato è destinato a soddisfare l'interesse privato del richiedente, che non è essenziale", ha affermato Gonet, sottolineando che non vi è alcuna prova nella richiesta della difesa di Bolsonaro che il viaggio negli Stati Uniti "serva alcun interesse vitale" dell'ex leader di destra "in grado di prevalere sull'interesse pubblico che si oppone alla sua partenza" dal Paese.

"È inutile sottolineare che il richiedente non ricopre una posizione che conferisca lo status di rappresentanza ufficiale del Brasile alla sua presenza alla cerimonia ufficiale negli Stati Uniti", ha aggiunto il procuratore.



